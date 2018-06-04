Ані Лорак вразила в Instagram свіжим фото - співачку запідозрили у вагітності

На свіжому знімку співачка позує у просторому платті, яке приховує її струнку фігуру, що і наштовхнуло шанувальників на думки про вагітність артистки.

❤️ Публікація від Ані Лорак (@anilorak) 3 Черв 2018 в 7:06 PDT

Шанувальники української співачки Ані Лорак запідозрили зірку у вагітності.

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Під свіжим фото з дочкою, яким Лорак поділилася в Instagram, підписники залишили масу коментарів з приводу можливого "положення". На знімку співачка позує у просторому платті, приховує її струнку фігуру, що і наштовхнуло шанувальників на думки про вагітність артистки.

"Так точно вагітна! Думаю, кар'єра нікуди не втече!», «Кароліна, Ви вирішили наслідувати приклад Светочки Лободи і піти в декрет? Сукня на Вас підозріло вільна», «Ікона материнського щастя і дочірньої любові!», «Кароліна, вас можна привітати з поповненням?», «Пора вам з Муратом вже хлопчика заводити», — стали гадати шанувальники Ані Лорак в Instagram.

Як повідомляв УНІАН, раніше співала в РФ українську співачку Ані Лорак розкритикували за невдале фото.