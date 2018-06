Завів на стадіоні: Олег Винник показав прихильницям справжню "чоловічу іграшку" (відео)

Біла Церква, вже дуже скоро побачимось! З ким запалюватимемо 30 червня? #туртивкурсі #білацерква #олегвинник #тур2018

A post shared by Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) on Jun 23, 2018 at 9:12am PDT