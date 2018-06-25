Завів на стадіоні: Олег Винник показав прихильницям справжню "чоловічу іграшку" (відео)
14:29, 25 червня 2018Суспільство
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У ролику стильний Олег Винник сидить в окулярах, звертається до прихильників, а потім заводить трактор і їде по стадіону.
Винник з'явився в новому образі / фото viva.ua
Український співак Олег Винник продовжує дивувати шанувальників своїми вміннями. Виконавець показав, що він ще й умілий тракторист.
На сторінці в Instagram зірка виклала короткий анонс майбутнього концерту в Білій Церкві, який відбудеться 30 червня.
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У ролику стильний Олег сидить в окулярах, звертається до прихильників, а потім заводить трактор і їде по стадіону.
"Дорогі друзі, як ви бачите, життя артиста складається не тільки з концертів, але і з нормальних чоловічих іграшок. Трактор", - говорить у відео Олег.
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