Завів на стадіоні: Олег Винник показав прихильницям справжню "чоловічу іграшку" (відео)

Український співак Олег Винник продовжує дивувати шанувальників своїми вміннями. Виконавець показав, що він ще й умілий тракторист.

На сторінці в Instagram зірка виклала короткий анонс майбутнього концерту в Білій Церкві, який відбудеться 30 червня.

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У ролику стильний Олег сидить в окулярах, звертається до прихильників, а потім заводить трактор і їде по стадіону.

"Дорогі друзі, як ви бачите, життя артиста складається не тільки з концертів, але і з нормальних чоловічих іграшок. Трактор", - говорить у відео Олег.