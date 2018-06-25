Українську телеведучу переплутали з легендарною моделлю (фото)

14:38, 25 червня 2018
Суспільство
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Фреймут спантеличила шанувальників / фото instagram.com/freimutolia

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На опублікованому в Instagram ведучої фото - легендарна модель Клаудія Шиффер.

Шанувальники Фреймут подумали, що це вона на знімку: "На Клаудію Шиффер схожа", "Яка красуня, просто Голлівуд", "Ретро завжди в моді", "Молода Бріджит Бардо".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, українська телеведуча Ольга Фреймут шокувала шанувальників хворобливим видом на фото з концерту співачки Бейонсе.

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Теги: #фото#ведуча