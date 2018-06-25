Українську телеведучу переплутали з легендарною моделлю (фото)
14:38, 25 червня 2018Суспільство
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Фанати Ольги Фреймут назвали фото "дуже гарячим", вони не упізнали Шиффер.
Фреймут спантеличила шанувальників / фото instagram.com/freimutolia
Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут здивувала своїх шанувальників новими фото.
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На опублікованому в Instagram ведучої фото - легендарна модель Клаудія Шиффер.
Шанувальники Фреймут подумали, що це вона на знімку: "На Клаудію Шиффер схожа", "Яка красуня, просто Голлівуд", "Ретро завжди в моді", "Молода Бріджит Бардо".
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, українська телеведуча Ольга Фреймут шокувала шанувальників хворобливим видом на фото з концерту співачки Бейонсе.
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