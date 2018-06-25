Екс-міністр розповів, де в Криму помер дрібний туристичний бізнес (фото)

Туристичний бізнес залишився "жити" тільки в Ялті і трохи в Севастополі, менше – в Алушті, зовсім мало – в Євпаторії.

Дрібний туристичний бізнес в окупованому Криму існує лише у кількох населених пунктах, у решті він "помер".

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів екс-міністр курортів і туризму АР Крим Олександр Лієв.

За його словами, "кримський туристичний бізнес ділиться на дві частини. Одна частина приймає організованих туристів – це санаторії і готелі. Інша частина – приймає неорганізовані туристичні потоки. Це міні-готелі, приватні домоволодіння, квартири".

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При цьому "перша частина постраждала від анексії менше" за рахунок того, що "російські окупанти "націоналізували", захопили і привласнили ці об'єкти й возять туди різного роду профспілкові туристичні потоки за рахунок бюджетних грошей Росії".

"А що стосується міні-готелів і квартир, то цей бізнес залишився жити тільки в Ялті і трішки в Севастополі, менше – в Алушті, зовсім мало – в Євпаторії і взагалі помер у Чорноморському, Щолкіному, Судаку, Феодосії, Новому Світі та в інших містах західного і східного берега Криму", - констатував екс-міністр.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.