Наталя Могилевська здивувала шанувальників постарілим виглядом (фото)

На думку фанатів співачки, їй варто перестати худнути, адже вона виглядає постарілою.

Шанувальники української співачки Наталії Могилевської розкритикували артистку за зміни у зовнішності. На думку фанатів співачки, їй варто перестати худнути, адже вона виглядає постарілою.

Шквал критики обрушився на свіжий знімок Могилевської в Instagram.

Передплатники відзначили втомлений вигляд Могилевської, і визнали, що через те, що вона схудла, її обличчя виглядає дрябло і не гарно.

"Старієте так на обличчя видно дуже", "Досить худнути, шкіра на обличчі гірше", "Ну і рожа", "Не подобається, дуже худа і на себе не схожа", "На пластику пора вже", "Може, вона хвора?", "Вага набрати треба, старить... на жаль", "Боже, ледве впізнала її... хвора худоба", - критикували юзери.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ані Лорак жорстко розкритикували за фото з російської премії.