Брежнєва та її донька показали фігури в бікіні (фото)
10:05, 29 червня 2018Суспільство
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Віра Брежнєва з донькою демонструють стрункі фігури на знімку.
Знімок у мережі показала донька співачки / фото instagram.com/kiperman.s
Українська співачка Віра Брежнєва та її 17-річна донька Софія потішили дописників новим знімком.
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Так, донька артистки опублікувала в Instagram знімок, на якому вона разом з мамою позує в бікіні. "Like mother, like daughter", - підписала кадр дівчина.
Раніше українська співачка Віра Брежнєва поділилася з шанувальниками сімейним фото з відпочинку в Італії, куди вона вирушила відзначати день народження своєї мами.
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