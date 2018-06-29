Брежнєва та її донька показали фігури в бікіні (фото)

Віра Брежнєва з донькою демонструють стрункі фігури на знімку.

Українська співачка Віра Брежнєва та її 17-річна донька Софія потішили дописників новим знімком.

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Так, донька артистки опублікувала в Instagram знімок, на якому вона разом з мамою позує в бікіні. "Like mother, like daughter", - підписала кадр дівчина.

Раніше українська співачка Віра Брежнєва поділилася з шанувальниками сімейним фото з відпочинку в Італії, куди вона вирушила відзначати день народження своєї мами.