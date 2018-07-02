Невже розпався шлюб?: відома українська співачка шокувала фанів

11:40, 02 липня 2018
Суспільство
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Приходько натякнула на розірвання стосунків / фото instagram.com/prykhodko_official

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Про це вона написала на своїй сторінці в мережі Instagram. "Жінка відчуває щастя тільки тоді, коли вона одна! Я зрозуміла що сталося, і чому реальність і я були окремо! Тепер я хочу бути "forever alone"!!! Тоді все буде добре, з душею, думками, і жодних ї**чих страждань! За**ало мене!))) Я тепер щаслива і вільна! Треба відсвяткувати цю справу)", - йдеться в її повідомленні.

У коментарях до посту шанувальники артистки висловили їй слова підтримки: "Як же мені це знайомо...", "Ох, нічого собі", "Аж заматюкалась Настя)", "Тримайся".

Нагадаємо, 4 квітня 2010 року Приходько народила доньку Нанну від абхазького бізнесмена — Нурі Кухілава. Пара розлучилася в 2013 році.

У 2013 році Анастасія знову вийшла заміж. У серпні 2015 року співачка народила сина.

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Теги: #Інстаграм#Приходько