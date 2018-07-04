"Дайте їй одяг": Ані Лорак розкритикували за нове "голе" фото

У своєму пості з фото Ані Лорак анонсувала нове шоу "Діва". Користувачі запитують, коли ж вона виступить в Україні.

Опальна українська співачка Ані Лорак виклала в мережу нову фотографію у відвертому вбранні.

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Знімок артистка, яка співає у Росії, опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Багатьом користувачам дуже сподобалося фото зірки: "Мата Харі", "Красуня", "Розкішно", "Вау", "Фото прекрасне", "Богиня краси".

Але знайшлися і ті, хто розкритикував фото Ані Лорак у такому вбранні: "Чудовисько", "Дайте їй одяг, бідність погубить", "Це як справжній водоспад", "Нехай одразу голою фоткається, навіщо вже тут прикриватися дрібницею", "Тільки залишилося роздягнутися".

Раніше Ані Лорак похвалилася новим туром і нарвалася на хвилю критики своїх шанувальників з України.