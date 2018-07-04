"Жах!": популярну українську співачку розкритикували за новий образ (фото)

Повністю побачити новий образ шанувальники співачки зможуть вже 5 липня.

Популярна українська співачка Тіна Кароль готується до перформансу в Мінську, який відбудеться 5 липня.

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Для нового шоу зірка готує яскраве вбрання, один з яких шанувальники побачили на офіційній сторінці її фан-клубу в Instagram.

"Тіна Кароль на примірці свого нового ультрамодного образу лимонного жовтого кольору... Повністю побачити новий образ співачки зможемо вже через 2 дні — 5 липня в Мінську!", - йдеться у підписі під фото.

Дописникам не сподобався знімок співачки: "Жах! Дизайнер був під кайфом!", "Якщо чесно, то не дуже...", "Жахливенько", "Навіщо виставляти таке фото?".

Раніше Тіна Кароль захопила шанувальників стрітстайл-фото. На знімку, опублікованому в Instagram, артистка переходить дорогу з кавою в руці. Вона - в легкому літньому вбранні, верх - білий топ.