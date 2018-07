LP Kadnay, Pianoboy на Atlas Weekend : розклад, програма та головні виступи 5 липня

Хедлайнер сьогоднішнього дня американська виконавиця Лаура Перголіцці, більше відома під сценічним псевдонімом LP. Минулого року вона вже двічі виступала в Києві в клубі Stereo Plaza і в Палаці спорту. І обидва рази збирала аншлаги.

У четвер, 5 липня, під час екватора Atlas Weekend 2018, який цього року йтиме шість днів, на фестивалі виступлять такі відомі виконавці та музиканти, як LP, Nothing But Thieves, Kreator, ТНМК, Tequilajazzz, WhoMadeWho, Pianoboy, Vivienne Mort та інші.

LP на Atlas Weekend в Києві

Початок виступу LP сьогодні намічено на 22:20 - 23:50.

Головні виступи 5 липня

Як і в інші дні продовжують працювати сім сцен фестивалю. На головній сцені, крім LP, сьогодні виступлять Atomic Simao Kadnay, Pianoboy.

На західній сцені можна почути таких виконавців, як Zero People, Буду, The Blackmordia, Animal Jazz, Vivienne Mort. Хедлайнером цієї сцени стануть Nothing But Thieves. Їх виступ заплановано на 21:45 - 23:00.

У східній сцени зберуться любителі музики поважче. Сьогодні там можна буде почути такі групи, як Варта, ГАННА, Morphine Suffering, Порнофільми, Betraying the Martyrs. А з 22:10 до 23:30 виступить німецька треш-метал-група Kreator.

На північній сцені 5 липня в програмі The Muss, Zageb, Sun Groove, Tequilajazzz, THMK і WhoMadeWho.

На арт сцені зберуться любителі поезії та літератури.

А на двох нічних сценах обіцяють танцювальну вечірку з діджеями до ранку.

Atlas Weekend розклад на сьогодні

5 липня

Main Stage

17:00 - 17:40 Atomic Simao

18:10 - 19:10 Kadnay

20:00 - 21:00 Pianoboy

22:20 - 23:50 LP

West Stage

15:50-16:20 Zero People

16:50-17:20 Буду

17:50-18:30 The Blackmordia

19:00-19:40 Animal Jazz

20:10-21:00 Vivienne Mort

21:45 - 23:00 Nothing But Thieves

East Stage

15:50 - 16:20 Варта

16:50 - 17:20 АННА

17:50 - 18:30 Morphine Suffering

19:00-19:45 Порнофільми

20:25 -21:25 Betraying the Martyrs

22:10 - 23:30 Kreator

North Stage

15:15-15:45 The Muss

16:05-16:35 Zageb

17:15-18:15 Sun Groove

18:45-19:45 Tequilajazzz

20:25-21:25 THMK

22:10 - 23:30 WhoMadeWho

Night Stage

00:00 - 01:00 Toki Toi

01:00 - 02:00 MADISON

02:00 - 03:00 MIXMASTER GABBER

03:00 - 04:00 TI.NA

04:00 - 05:00 EWSEI

05:00 - 06:00 Taigai

GALAXY Night Stage

14:00 - 17:00 VideoZhara

23:00 - 00:00 D-White

00:00 - 01:00 Lime Kid

01:00 - 02:00 Tapolsky

02:00 - 03:30 Camo & Krooked

03:30 - 04:30 Vovking

04:30 - 06:00 X-Gun b2b Zago

Art Stage

18:40 - 19:40 Олег Каданов(Оркестр Че)

19:50 - 20:40 Замість Сну

20:50 - 22:00 Лінія Маннергейма Жадан, Каданов, Турчинов

23:30 - 00:40 Птахами