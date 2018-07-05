LP Kadnay, Pianoboy на Atlas Weekend : розклад, програма та головні виступи 5 липня
У четвер, 5 липня, під час екватора Atlas Weekend 2018, який цього року йтиме шість днів, на фестивалі виступлять такі відомі виконавці та музиканти, як LP, Nothing But Thieves, Kreator, ТНМК, Tequilajazzz, WhoMadeWho, Pianoboy, Vivienne Mort та інші.
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LP на Atlas Weekend в Києві
Хедлайнер сьогоднішнього дня американська виконавиця Лаура Перголіцці, більше відома під сценічним псевдонімом LP. У минулого року вона вже двічі виступала в Києві в клубі Stereo Plaza і в Палаці спорту. І обидва рази збирала аншлаги.
Початок виступу LP сьогодні намічено на 22:20 - 23:50.
Головні виступи 5 липня
Як і в інші дні продовжують працювати сім сцен фестивалю. На головній сцені, крім LP, сьогодні виступлять Atomic Simao Kadnay, Pianoboy.
На західній сцені можна почути таких виконавців, як Zero People, Буду, The Blackmordia, Animal Jazz, Vivienne Mort. Хедлайнером цієї сцени стануть Nothing But Thieves. Їх виступ заплановано на 21:45 - 23:00.
У східній сцени зберуться любителі музики поважче. Сьогодні там можна буде почути такі групи, як Варта, ГАННА, Morphine Suffering, Порнофільми, Betraying the Martyrs. А з 22:10 до 23:30 виступить німецька треш-метал-група Kreator.
На північній сцені 5 липня в програмі The Muss, Zageb, Sun Groove, Tequilajazzz, THMK і WhoMadeWho.
На арт сцені зберуться любителі поезії та літератури.
А на двох нічних сценах обіцяють танцювальну вечірку з діджеями до ранку.
Atlas Weekend розклад на сьогодні
5 липня
Main Stage
17:00 - 17:40 Atomic Simao
18:10 - 19:10 Kadnay
20:00 - 21:00 Pianoboy
22:20 - 23:50 LP
West Stage
15:50-16:20 Zero People
16:50-17:20 Буду
17:50-18:30 The Blackmordia
19:00-19:40 Animal Jazz
20:10-21:00 Vivienne Mort
21:45 - 23:00 Nothing But Thieves
East Stage
15:50 - 16:20 Варта
16:50 - 17:20 АННА
17:50 - 18:30 Morphine Suffering
19:00-19:45 Порнофільми
20:25 -21:25 Betraying the Martyrs
22:10 - 23:30 Kreator
North Stage
15:15-15:45 The Muss
16:05-16:35 Zageb
17:15-18:15 Sun Groove
18:45-19:45 Tequilajazzz
20:25-21:25 THMK
22:10 - 23:30 WhoMadeWho
Night Stage
00:00 - 01:00 Toki Toi
01:00 - 02:00 MADISON
02:00 - 03:00 MIXMASTER GABBER
03:00 - 04:00 TI.NA
04:00 - 05:00 EWSEI
05:00 - 06:00 Taigai
GALAXY Night Stage
14:00 - 17:00 VideoZhara
23:00 - 00:00 D-White
00:00 - 01:00 Lime Kid
01:00 - 02:00 Tapolsky
02:00 - 03:30 Camo & Krooked
03:30 - 04:30 Vovking
04:30 - 06:00 X-Gun b2b Zago
Art Stage
18:40 - 19:40 Олег Каданов(Оркестр Че)
19:50 - 20:40 Замість Сну
20:50 - 22:00 Лінія Маннергейма Жадан, Каданов, Турчинов
23:30 - 00:40 Птахами