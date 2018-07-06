Екс-невістка Ющенка похвалилася відвертими знімками в бікіні (фото, відео)
17:22, 06 липня 2018Суспільство
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Ліза Ющенко опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram, де вона похвалилася відвертим знімком в купальнику.
Ліза Ющенко похвалилася фото в купальнику / скріншот
Колишня невістка колишнього президента України Віктора Ющенка Ліза Ющенко опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram, де вона похвалилася відвертим знімком в купальнику. Дівчина зараз перебуває на відпочинку на одному з престижних курортів в Монте-Карло.
Ліза є сестрою відомої української телеведучої Маші Єфросиніної. Зараз вона живе в Монако разом зі своїм нинішнім чоловіком і дітьми – донькою від попереднього шлюбу і сином.
У 2009 році дівчина вийшла заміж за Андрія Ющенка. Через рік у них народилася дочка Варвара, проте в 2012 році пара розлучилася. Через два роки Ліза вийшла заміж вдруге.
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