Екс-невістка Ющенка похвалилася відвертими знімками в бікіні (фото, відео)

Ліза Ющенко опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram, де вона похвалилася відвертим знімком в купальнику.

Колишня невістка колишнього президента України Віктора Ющенка Ліза Ющенко опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram, де вона похвалилася відвертим знімком в купальнику. Дівчина зараз перебуває на відпочинку на одному з престижних курортів в Монте-Карло.

Doggy talks A post shared by Liza Yushchenko (@liza_u) on Jul 3, 2018 at 5:53am PDT

Ліза є сестрою відомої української телеведучої Маші Єфросиніної. Зараз вона живе в Монако разом зі своїм нинішнім чоловіком і дітьми – донькою від попереднього шлюбу і сином.

У 2009 році дівчина вийшла заміж за Андрія Ющенка. Через рік у них народилася дочка Варвара, проте в 2012 році пара розлучилася. Через два роки Ліза вийшла заміж вдруге.