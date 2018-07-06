"Скажене весілля": у Києві завершилися зйомки комедії з Олегом Винником (відео)
19:04, 06 липня 2018Суспільство
90 0
Зйомки нової комедії майже закінчені. Кого у стрічці грає Винник і про що співатиме Потап - у сюжеті.
У Києві завершилися зйомки комедії "Скажене весілля"
Олег Винник, Монатік і Потап - це тільки частина зіркових героїв нового фільму ведучого "1+1", актора, а тепер ще й продюсера Юрія Горбунова - "Скажене весілля".
Читайте такожОлег Винник підкорив Atlas Weekend: кращі кадри з концерту (відео)
Зйомки нової комедії майже закінчені. Кого у стрічці грає Винник і про що співатиме Потап - у сюжеті.
Раніше стало відомо, що зірка української естради Олег Винник приєднався до команди повнометражної комедії "Скажене Весілля", яка створюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
Участь у фільмі стане першою появою відомого співака на великому кіноекрані.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter