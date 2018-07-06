"Скажене весілля": у Києві завершилися зйомки комедії з Олегом Винником (відео)

Зйомки нової комедії майже закінчені. Кого у стрічці грає Винник і про що співатиме Потап - у сюжеті.

Олег Винник, Монатік і Потап - це тільки частина зіркових героїв нового фільму ведучого "1+1", актора, а тепер ще й продюсера Юрія Горбунова - "Скажене весілля". Читайте такожОлег Винник підкорив Atlas Weekend: кращі кадри з концерту (відео) Зйомки нової комедії майже закінчені. Кого у стрічці грає Винник і про що співатиме Потап - у сюжеті. Раніше стало відомо, що зірка української естради Олег Винник приєднався до команди повнометражної комедії "Скажене Весілля", яка створюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Участь у фільмі стане першою появою відомого співака на великому кіноекрані.

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