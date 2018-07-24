"Фанера": Ані Лорак розкритикували за виступ у Юрмалі (відео)

Шанувальники Ані Лорак одразу ж розкритикували її за фонограму.

Опальна українська співачка Ані Лорак поділилася роликом з виступу, на якому вона виконує пісню "Ти ще любиш".

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Артиска заспівала на міжнародному музичному фестивалі "Лайма. Рандеву. Юрмала - 2018". Шанувальники Ані Лорак в Instagram одразу ж розкритикували її за фонограму.

"Шкода, що під фонограму", "Погано, що фонограма", "Фанера", "Фонограма ж чистої води", - обурюються дописники.

Раніше Ані Лорак, яка активно виступає в Росії, розповіла, як вона ставиться до негативу в соцмережах, які вона веде сама.