"Фанера": Ані Лорак розкритикували за виступ у Юрмалі (відео)
10:57, 24 липня 2018Суспільство
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Шанувальники Ані Лорак одразу ж розкритикували її за фонограму.
Співачку знову розкритикували / фото instagram.com/anilorak
Опальна українська співачка Ані Лорак поділилася роликом з виступу, на якому вона виконує пісню "Ти ще любиш".
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Артиска заспівала на міжнародному музичному фестивалі "Лайма. Рандеву. Юрмала - 2018". Шанувальники Ані Лорак в Instagram одразу ж розкритикували її за фонограму.
"Шкода, що під фонограму", "Погано, що фонограма", "Фанера", "Фонограма ж чистої води", - обурюються дописники.
Раніше Ані Лорак, яка активно виступає в Росії, розповіла, як вона ставиться до негативу в соцмережах, які вона веде сама.
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