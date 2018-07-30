"Яка соковита попа": напівгола Надя Дорофєєва прогулялася з Монатіком вулицею

Монатік на фото одягнений в строгий костюм, а Надя Дорофєєва демонструє фігуру в нижній білизні.

Співачка Надя Дорофєєва прогулялася по вулиці в нижній білизні разом з Монатіком.

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Відповідне фото вона виклала в Instagram.Монатік на фото одягнений в строгий костюм, а Дорофєєва демонструє фігуру в нижній білизні.

Співачка і її колега нещодавно випустили спільний кліп на пісню "Глибоко". А зараз вони інтригують шанувальників яскравими спільними фото. Фото моментально набрало десятки тисяч лайків.

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