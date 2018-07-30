"Яка соковита попа": напівгола Надя Дорофєєва прогулялася з Монатіком вулицею

15:36, 30 липня 2018
Суспільство
851 0
Фото моментально набрало десятки тисяч лайків / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Читайте також"Дуже сексі": Надя Дорофєєва показала спокусливе фото в купальнику

Відповідне фото вона виклала в Instagram.Монатік на фото одягнений в строгий костюм, а Дорофєєва демонструє фігуру в нижній білизні.

#явижуопасность @monatik_official photo by @tanumuino

Публікація від nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Співачка і її колега нещодавно випустили спільний кліп на пісню "Глибоко". А зараз вони інтригують шанувальників яскравими спільними фото. Фото моментально набрало десятки тисяч лайків.

Раніше Настя Каменських вразила фанатів "голим" вбранням.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Надя Дорофєєва