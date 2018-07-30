"Яка соковита попа": напівгола Надя Дорофєєва прогулялася з Монатіком вулицею
15:36, 30 липня 2018Суспільство
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Монатік на фото одягнений в строгий костюм, а Надя Дорофєєва демонструє фігуру в нижній білизні.
Фото моментально набрало десятки тисяч лайків / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Співачка Надя Дорофєєва прогулялася по вулиці в нижній білизні разом з Монатіком.
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Відповідне фото вона виклала в Instagram.Монатік на фото одягнений в строгий костюм, а Дорофєєва демонструє фігуру в нижній білизні.
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