"Жахливий прикид": Лободу знову розкритикували за дивне вбрання

Знімок співачки у соцмережі зібрав понад 100 тисяч лайків, проте образ співачки шанувальникам не дуже сподобався.

Українська поп-співачка Світлана Лобода виклала в мережу фотографію, на якій зображена в дивному образі — в туфлях на високих підборах, у спортивних шортах, кофті, плащі і в окулярах.

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Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, за 15 годин він зібрав понад 100 тисяч лайків. Лобода поставила одну ногу на баскетбольний м'яч. Однак образ співачки шанувальникам не дуже сподобався.

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on Aug 9, 2018 at 10:21am PDT

“Найжахливіший вигляд з найжахливіших! Світлана!", "Як циганка: все своє ношу з собою (точніше сказати, на собі)", "Колгосп", "Що за прикид сільський? Типо чим страшніше, тим модніше?", - пишуть фанати зірки.

Раніше в мережі розкритикували нове фото Ані Лорак, на якому співачка показала прес.