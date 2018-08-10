"Жахливий прикид": Лободу знову розкритикували за дивне вбрання

12:31, 10 серпня 2018
Суспільство
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Співачку розкритикували за новий образ / фото instagram.com/lobodaofficial

Українська поп-співачка Світлана Лобода виклала в мережу фотографію, на якій зображена в дивному образі — в туфлях на високих підборах, у спортивних шортах, кофті, плащі і в окулярах.

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Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, за 15 годин він зібрав понад 100 тисяч лайків. Лобода поставила одну ногу на баскетбольний м'яч. Однак образ співачки шанувальникам не дуже сподобався.

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“Найжахливіший вигляд з найжахливіших! Світлана!", "Як циганка: все своє ношу з собою (точніше сказати, на собі)", "Колгосп", "Що за прикид сільський? Типо чим страшніше, тим модніше?", - пишуть фанати зірки.

Раніше в мережі розкритикували нове фото Ані Лорак, на якому співачка показала прес.

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Теги: #Світлана Лобода#Лобода