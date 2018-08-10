Monatik віршем привітав дружину з днем народження і показав її фото

Відзначимо, що Дмитро Монатік намагається не афішувати своє особисте життя, у всіх інтерв'ю лише зазначаючи, що у нього є кохана дружина і діти.

Український артист Дмитро Монатік (Monatik), який зазвичай приховує своє особисте життя, показав фото своєї дружини.

У своєму Instagram співак привітав дружину з днем народження, присвятивши їй вірша.

"Спасибі за кожну мить, за вічність, за кожну думку ,вірш і пісню. Це Ти в моїй голові їх створюєш! З днем народження моя люба ,кохана I. V.", - написав Монатік.

Відзначимо, що Дмитро Монатік намагається не афішувати своє особисте життя, у всіх інтерв'ю лише зазначаючи, що у нього є кохана дружина і діти.

Публікація від Dmitriy Monatik (@monatik_official) 10 Сер 2018 в 2:27 PDT

Як повідомляв УНІАН, Монатік розповів про початок свого сімейного життя.

"Ми (з дружиною - УНІАН) стартували разом, кожен крок, і я не можу не цінувати цей момент, тому що вона була зі мною, коли у мене були абсолютно опущені руки. Вона говорила: "Ні, у тебе все вийде, ти зможеш", - поділився співак.