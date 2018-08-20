Лобода спровокувала палкі суперечки в мережі через штани у кольорах українського прапора (фото)

Коментатори розділилися на два табори: одні схвалювали вчинок співачки, вбачаючи в ньому прояв патріотизму, інші ж розкритикували вибір артистки.

Українська співачка Світлана Лобода любить публікувати провокаційні фото. На цей раз співачка, яка зараз їздить з гастрольним туром по Росії, розмістила в своєму Instagram фотографію, на якій вона зображена в жовто-блакитних штанях.

Під знімком миттєво розгорілися палкі суперечки. Коментатори розділилися на два табори: одні схвалювали вчинок співачки, вбачаючи в ньому прояв патріотизму, інші ж розкритикували вибір артистки.

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"Україночка", "Киянка", "Україна любить тебе", "Єдине, що на цій фотці круте то це штани", "Ти суперзірка, по-українськи!", "Світланка, справжня краса! Мені подобається, що навіть там ти віддаєш перевагу кольорами Українського прапора", - писали одні.

"Прапор України", "А чого штани не російські, не розумію", "Ну навіщо такі штани? Свєто, тобі ці кольори не йдуть... видаляй це фото", "Забирайся з Росії", "Нащо ганьбиш своєю поведінкою кольори українського прапора?", - запитували інші.

Як повідомляв УНІАН, раніше популярна українська співачка Світлана Лобода, поділилася свіжим знімком з фотосесії для російського журналу "GQ".