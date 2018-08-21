У Києві пограбували на АЗС відомого українського співака

За словами потерпілого, до крадіжки міг бути причетний власник авто, який був на заправці.

У Святошинському районі Києва на автозаправній станції обікрали авто відомого українського співака Петра Чорного. Пригода сталася у ніч на 19 серпня.

Про це 44.ua повідомила прес-офіцер Святошинського районного відділення поліції Києва Наталія Коломійчук.

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"Дійсно, надійшло повідомлення про дану подію. Подзвонив сам потерпілий, повідомивши, що у нього на Житомирському шосе на одній із заправок викрали з машини сумку з грошима і документами. На місці працювала слідчо-оперативна група, вони поспілкувалися як за заявником, так і з працівниками і людьми, які перебували в той час на заправці", - повідомляє прес-офіцер.

За словами потерпілого, до крадіжки міг бути причетний власник авто, який був на заправці.

"Заявник повідомив, що бачив авто, яке було на заправці, однак поки що встановлюється, чи дійсно власник цієї машини причетний до крадіжки. Точні дані щодо марки авто зараз встановлюються", - додала вона.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України (крадіжка).