«Осінь є в кожному з нас»: Макс Барських заінтригував уривком нової пісні (відео)

Музикант продовжує слідувати своїй танцювальної стилістики.

«Вспоминать» — прем'єрний сингл з підготовлюваного до випуску п'ятого студійного лонгплея музиканта «7».

Слоган нового синглу Макса Барських — «Осінь є в кожному з нас» — задає ліричний настрій не тільки треку, але і всьому майбутньому дітищу артиста.

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Музикант продовжує слідувати своїй танцювальній стилістиці: "Я звик переживати в танці всю палітру почуттів і емоцій, і в новому альбомі залишуся вірним цьому".

Реліз нового синглу відбудеться в останній день літа 2018 року одночасно на всіх цифрових майданчиках, а також радіостанціях України, СНД і Балтії.