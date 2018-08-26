этот материал доступен на русском

"У тебе язик без кісток": Пугачова порадила Вайкуле мовчати після скандальної заяви про Крим (відео)

01:18, 26 серпня 2018
Суспільство
174 0
Алла Пугачова у своєрідній манері прокоментувала скандал навколо Лайми Вайкуле / фото instagram.com/maxgalkinru

Читайте також"Бідні люди": Лайма Вайкуле відповіла критикам після відмови їхати до окупованого Новини

Так Пугачова відреагувала на недавній скандал, що розгорівся після слів Вайкуле про те, що вона ні за які гроші не поїде на гастролі в окупований Крим, оскільки європейцям це заборонено. Відео за участю артисток опублікував в Instagram чоловік Пугачової Максим Галкін.

Дамысдюн. Мовні суперечки! #лайма #алла

Публікація від Максим Галкін (@maxgalkinru)

«Покажи язик, — просить Пугачова Вайкуле на відео. — Я так знала. У тебе язик без кісток. Тобі треба мовчати».

Раніше Вайкуле заявила, що, незважаючи на великі гонорари, не має наміру відвідувати анексований Росією український півострів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Алла Пугачова і пенсія#Алла Пугачова