"У тебе язик без кісток": Пугачова порадила Вайкуле мовчати після скандальної заяви про Крим (відео)
01:18, 26 серпня 2018Суспільство
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Так Пугачова відреагувала на недавній скандал, що розгорівся після слів Вайкуле про те, що вона ні за які гроші не поїде на гастролі до окупованого Криму, оскільки європейцям це заборонено.
Алла Пугачова у своєрідній манері прокоментувала скандал навколо Лайми Вайкуле / фото instagram.com/maxgalkinru
Російська співачка Алла Пугачова пожартувала, що у Лайми Вайкуле "язик без кісток", і порадила артистці мовчати.
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Так Пугачова відреагувала на недавній скандал, що розгорівся після слів Вайкуле про те, що вона ні за які гроші не поїде на гастролі в окупований Крим, оскільки європейцям це заборонено. Відео за участю артисток опублікував в Instagram чоловік Пугачової Максим Галкін.
«Покажи язик, — просить Пугачова Вайкуле на відео. — Я так знала. У тебе язик без кісток. Тобі треба мовчати».
Раніше Вайкуле заявила, що, незважаючи на великі гонорари, не має наміру відвідувати анексований Росією український півострів.
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