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Вагітна Регіна Тодоренко і Влад Топалов заспівали дуетом (відео)

16:04, 28 серпня 2018
Суспільство
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Вагітна Регіна Тодоренко і Влад Топалов заспівали дуетом / соцмережі

За чутками, пара вирішила поквапитися з весіллям через вагітність Регіни — їй вже не вдається приховувати кругленький живіт під об'ємними нарядами.

27 серпня телеведуча поділилася спільним відео зі співаком: Регіна і Влад заспівали дуетом пісню Джессі Джей Price Tag. Тодоренко виконала основну частину, а Топалов зіграв на гітарі і підспівав коханій. В кінці ролика пара поцілувалася.

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Теги: #список артистів