Вагітна Регіна Тодоренко і Влад Топалов заспівали дуетом (відео)
16:04, 28 серпня 2018Суспільство
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За чутками, пара вирішила поквапитися з весіллям счерез вагітності Регіни — їй вже не вдається приховувати кругленький живіт під об'ємними нарядами.
Вагітна Регіна Тодоренко і Влад Топалов заспівали дуетом / соцмережі
В кінці липня 28-річна телеведуча Регіна Тодоренко і 32-річний музикант Влад Топалов побралися на Корсиці.
За чутками, пара вирішила поквапитися з весіллям через вагітність Регіни — їй вже не вдається приховувати кругленький живіт під об'ємними нарядами.
27 серпня телеведуча поділилася спільним відео зі співаком: Регіна і Влад заспівали дуетом пісню Джессі Джей Price Tag. Тодоренко виконала основну частину, а Топалов зіграв на гітарі і підспівав коханій. В кінці ролика пара поцілувалася.
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