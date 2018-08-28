Вагітна Регіна Тодоренко і Влад Топалов заспівали дуетом (відео)

За чутками, пара вирішила поквапитися з весіллям счерез вагітності Регіни — їй вже не вдається приховувати кругленький живіт під об'ємними нарядами.

В кінці липня 28-річна телеведуча Регіна Тодоренко і 32-річний музикант Влад Топалов побралися на Корсиці. За чутками, пара вирішила поквапитися з весіллям через вагітність Регіни — їй вже не вдається приховувати кругленький живіт під об'ємними нарядами. 27 серпня телеведуча поділилася спільним відео зі співаком: Регіна і Влад заспівали дуетом пісню Джессі Джей Price Tag. Тодоренко виконала основну частину, а Топалов зіграв на гітарі і підспівав коханій. В кінці ролика пара поцілувалася. #семейныеБудниТТ @vladtopalovofficial #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница🌎🌏🌍 #владтопалов Продовжувати ? A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on Aug 27, 2018 at 11:15 PDT

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter