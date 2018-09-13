"Викапаний Джокер": Лорак рознесли в Instagram, звинувативши в надмірному захопленні ботоксом

У мережі вважають, що Лорак захопилася "уколами краси" і вже стала схожа на "коханку" її чоловіка.

Новий знімок української співачки Ані Лорак отримав хвилю критики в мережі.

Під новим фото Лорак в Instagram підписники співачки зауважили "постарілий" вид артистки і звинуватили її в надмірному захопленні ботоксом.

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"Лорак - стара. І це факт", "Схожа на мою бабусю! Лорак, ви не могли б трохи повільніше старіти?! Просто пісок вже сиплеться", "Може вистачить вже ботокса?", "Ботокс", "Вилитий Джокер", "Стала дуже схожа на новеньку чоловіка. Такий же Трансвестит. З красивої жінки перетворюється в чудовисько з вареником на все обличчя", - пишуть коментатори.

Як повідомляв УНІАН, раніше опальну українську співачку Ані Лорак викрили у надмірному захопленні фотошопом.