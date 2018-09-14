Відома українська співачка зворушила знімками з пологового будинку і розсекретила ім'я дитини (фото)

Деякі фото розлетілися в Інтернеті, що й не дивно, адже селебріті на них така зворушлива і неймовірно щаслива.

Співачка Світлана Тарабарова днями подарувала своєму коханому чоловікові первістка - маленького синочка, який став найбільш очікуваним членом сім'ї за останні 9 місяців.

Тепер 28-річну виконавицю зустрічали з пологового будинку найближчі рідні та друзі. Деякі фото розлетілися в Інтернеті, що й не дивно, адже селебріті на них така зворушлива і неймовірно щаслива, зазначає lux.fm.

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"Ми їдемо додому, здається це все не зі мною, на руках тримаю 3,760 р щастя. Син отримав свій перший документ-свідоцтво про народження", - додала молода матуся.

"Зустрічали Івана Олексійовича зі щасливими батьками з пологового будинку! Зворушливі моменти, заплакана новоспечена мама @tarabarova і бабуся. Щасливі всі ми! Нехай буде Ваш синочок здоровеньким і дає поспати. Любимо!", - йдеться в повідомленні відомої телеведучої.