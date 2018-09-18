"А тато з вами живе?": Лобода заінтригувала мережу фото з дочкою

Світлана Лобода опублікувала в Instagram знімок зі старшою дочкою.

Опальна українська співачка Світлана Лобода показала знімок зі старшою дочкою. Співачка не часто ділиться знімками зі своїми дітьми.

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Фото Лобода опублікувала на своїй сторінці в Instagram. При чому співачка позувала у патчах для очей, наклеєних на обличчя, нітрохи не соромлячись.

Фанати співачки відразу ж почали питати, де батько дитини і чи живе він з ними.

Як повідомляв УНІАН, раніше Лобода знялася в темних окулярах і розповіла про складному періоді в своєму житті. За словами артистки, у неї зараз дуже мало часу, так як вона знаходиться в турі і весь свій час проводить на сцені.