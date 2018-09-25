Українська співачка в образі Єлизавети II вигуляла кізок на повідку (фото)

Співачка Оля Полякова, яка показала довгі ноги в панчохах, здивувала фанів перевтіленням в новій фотосесії.

Артистка приміряла на себе образ Єлизавети II під час зйомок для журналу Viva. Зйомки проходили на території заміського будинку співачки та її сім'ї.

На фото Полякова постає в стриманому рожевому платті, доповненому елегантною капелюшком.

На іншій фотографії зірка позує в зеленому костюмі і на повідках тримає кізок, яких вирощує на своїй фермі.