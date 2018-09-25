Українська співачка в образі Єлизавети II вигуляла кізок на повідку (фото)
14:52, 25 вересня 2018Суспільство
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Зйомки проходили на території заміського будинку співачки та її сім'ї.
На фото Полякова постає в стриманому рожевому платті, доповненому елегантною капелюшком / Viva
Співачка Оля Полякова, яка показала довгі ноги в панчохах, здивувала фанів перевтіленням в новій фотосесії.
Артистка приміряла на себе образ Єлизавети II під час зйомок для журналу Viva. Зйомки проходили на території заміського будинку співачки та її сім'ї.
На фото Полякова постає в стриманому рожевому платті, доповненому елегантною капелюшком.
На іншій фотографії зірка позує в зеленому костюмі і на повідках тримає кізок, яких вирощує на своїй фермі.
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