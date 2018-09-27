Ані Лорак у день свого 40-річчя постала в пір'ї (фото)

Під фото Лорак вітають з днем народження і бажають їй щастя та сімейного благополуччя.

Опальна українська співачка Ані Лорак сьогодні святкує свій 40-й день народження.

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Артистка до свята опублікувала в Instagram гламурне фото, на якому вона показала себе у білому пір'ї.

"Спасибі моїм батькам, що у мене є цей день! День мого народження! Дякую всім за привітання і теплі слова!" - підписала співачка знімок.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня українська співачка Ані Лорак святкує день народження. Їй виповнюється 40 років. Її вже встиг привітати в Instagram чоловік Мурат.