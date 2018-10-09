"Це фото для неповноцінних ботів": українська співачка відповіла на критику свого зовнішнього вигляду на "Танцях з зірками"

Ірина Білик відповіла на критику в Instagram.

Відома українська співачка Ірина Білик шокувала українців своїм зовнішнім виглядом під час появи на шоу "Танці з зірками" 7 жовтня.

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Артистка прийшла підтримати українську телеведучу Оксану Марченко, яка танцювала під її пісню "Нас нет". Користувачі мережі розкритикували Білик за те, що нібито сильно розповніла. Співачка відповіла всім в Instagram.

"Це фото для неповноцінних ботів, які пишуть бруд на мою адресу після ефіру на каналі 1+1", - написала Білик й опублікувала свій знімок.

Нагадаємо, 7 жовтня після оголошення глядацького голосування проект "Танці з зірками" залишив український боксер Денис Берінчик та його партнерка Катерина Белявська.