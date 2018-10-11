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"Як після підтяжки": в мережі розкритикували фото Лободи з відкритим ротом

10:57, 11 жовтня 2018
Суспільство
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Лободу запідозрили в підтяжках / фото ТСН

На світлині співачка у картатій сорочці і шкіряній куртці позує з відкритим ротом.

"Фото жахливе", "Ось це "вареники", "Втомлена", "Обличчя втомлене, як після підтяжки", - пишуть в коментарях.

При цьому є й такі, кому фото сподобалося. "Крута", "Нереальна", "Ідеальна леді", - пишуть підписники.

Фото набрало вже більше 45 тисяч лайків.

✈️

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

Як повідомляв УНІАН, Лобода показала на фото непристойний жест, і її звинуватили в сатанізмі.

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