"Як після підтяжки": в мережі розкритикували фото Лободи з відкритим ротом

Фото набрало вже більше 45 тисяч лайків.

Скандальна українська співачка Світлана Лобода, яка виступає в Росії, наштовхнулася на критику, опублікувавши нове фото в Instagram.

На світлині співачка у картатій сорочці і шкіряній куртці позує з відкритим ротом.

"Фото жахливе", "Ось це "вареники", "Втомлена", "Обличчя втомлене, як після підтяжки", - пишуть в коментарях.

При цьому є й такі, кому фото сподобалося. "Крута", "Нереальна", "Ідеальна леді", - пишуть підписники.

Фото набрало вже більше 45 тисяч лайків.

Як повідомляв УНІАН, Лобода показала на фото непристойний жест, і її звинуватили в сатанізмі.