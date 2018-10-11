З візком у супермаркеті: мережу здивувало нове фото Пугачової

На фото 69-річна Пугачова постала зі своєю фірмовою зачіскою, в стильному чорному пальто і на підборах.

У мережі з'явилося фото, на якому відома російська співачка Алла Пугачова разом з п'ятирічним сином Гаррі робить покупки в одному з економ-супермаркетів.

На знімку, опублікованому в Instagram чоловіка Примадонни Максима Галкіна, артистка ходить між торговими рядами і везе візок з продуктами, в якому сидить її син.

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За словами Галкіна, фото було зроблено шанувальниками Пугачової.

"Закуповуються. Вчора Алла з Гариком були в магазині - їх хтось сфотографував. Прихильники Алли опублікували у себе. Куди б дружина не пішла - обов'язково хто-небудь зробить фотозвіт. У невіданні не залишишся", - написав чоловік Примадонни під фото.

Нагадаємо, раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін розлучаються. За чутками, кохана гумориста Юлія Барановська вагітна від Галкіна.