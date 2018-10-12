Настя Каменських випустила відвертий кліп (відео)

Кліп Каменських отримав вже багато дизлайків в YouTube.

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, презентувала кліп на пісню LOMALA.

Відео з'явилося на YouTube-каналі виконавиці. У кліпі Каменських постає в трьох яскравих сексуальних образах.

Перший - блондинка з довгим кучерявим волоссям у корсеті, велосипедках, з зав'язаною поверх них спідницею і на шпильках:

Другий - у відвертому золотистому костюмі. Тут вже Каменських брюнетка із зібраним густим волоссям:

Третій образ співачки - в блакитному боді з рукавами й африканськими косичками:

Раніше відома українська співачка Настя Каменських поділилася новими фото у купальнику.