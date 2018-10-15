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"Танці з зірками": в шоу повернули одну пару

10:28, 15 жовтня 2018
Суспільство
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Берінчик повернувся в шоу / Скріншот

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Це - Денис Берінчик та Катерина Белявська. Зазначимо, що вони залишили шоу в сьомому ефірі - минулому.

Нагадаємо, що за три дні до ефіру проект залишила Оксана Марченко. Про своє рішення вона розповіла у зверненні на сторінці в Instagram. Виявилося, що на тренуваннях ведуча зламала два ребра.

У зв'язку з цим організатори вирішили провести голосування серед глядачів і повернути одну з пар на "Танці з зірками".

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Теги: #Денис Берінчик#танці з зірками