Актора програми "Городок" терміново госпіталізували - ЗМІ

За інформацією росЗМІ, Стоянова терміново готують до операції. Інші подробиці поки невідомі.

Російський актор, режисер і продюсер програми "Городок" Юрій Стоянов був екстрено госпіталізований. Читайте такожШварценеггер у Києві: Мережу наповнили фотожаби з "залізним Арні" в українській столиці Його відвезли в одну з лікарень Москви, йдеться в повідомленні Телеграм-каналу 112. "Зараз артист перебуває у відділенні щелепно-лицевої хірургії, його готують до операції", - йдеться у повідомленні. Як повідомляв УНІАН, у серпні в Одесі помер відомий сценарист Олександр Завеліон. Він був співавтором телепрограми «Городок», автором багатьох гуморин, Гумористичної карти Одеси та багатьох інших проектів.

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