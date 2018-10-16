Українська співачка-втікачка до РФ зізналася, що набрала зайву вагу (фото)

Сєдокова погладшала на 6 кг.

Українська поп-співачка й екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова поскаржилася, що набрала вагу.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото, на якому сидить за столом з келихом вина в руці, поїдаючи пасту.

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"Це звична я. Спагетті, пельмені і булочки. Я так люблю борошняне. Я постійно в залі, і регулярні фізичні навантаження завжди допомагали мені уникнути за них покарання, але вирішивши придбати додому ваги, моє життя тиждень тому кардинально змінилося. На екрані була показана цифра, на 6 кг більша від тієї, від якої я збиралася худнути", - йдеться в її повідомленні.

Сєдокова зізналася, що на ній не застебнулися три пари джинсів, тому вона буде голодувати повністю один день.

Раніше українська співачка Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії, розлютила мережу відвертим знімком.