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Показали ювелірну прикрасу, яку "Міс Україна Всесвіт" представить у Таїланді (відео)

10:54, 19 жовтня 2018
Суспільство
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Кулон під назвою "Збережи мій світ" прикрашений діамантами, виконаний у формі нашої планети. В центрі ювелірного витвору - блакитний топаз у 228 каратів, видобутий на Волинському родовищі. 

Раніше в Києві відбувся конкурс краси "Міс Україна Всесвіт-2018", на якому перемогла Карина Жосан з Одеси.

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Теги: #Київ#Міс Україна Всесвіт