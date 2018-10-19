Показали ювелірну прикрасу, яку "Міс Україна Всесвіт" представить у Таїланді (відео)

Це - блакитний топаз у 228 каратів.

У Києві показали ювелірну прикрасу, яку "Міс Україна Всесвіт" представить на благодійному аукціоні у Таїланді.

Читайте такожМіс Україна Всесвіт-2018: названо ім'я переможниці, коханка чоловіка Ані Лорак "пролетіла" (фото, відео)

Кулон під назвою "Збережи мій світ" прикрашений діамантами, виконаний у формі нашої планети. В центрі ювелірного витвору - блакитний топаз у 228 каратів, видобутий на Волинському родовищі.

Раніше в Києві відбувся конкурс краси "Міс Україна Всесвіт-2018", на якому перемогла Карина Жосан з Одеси.