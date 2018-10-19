Показали ювелірну прикрасу, яку "Міс Україна Всесвіт" представить у Таїланді (відео)
10:54, 19 жовтня 2018Суспільство
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Це - блакитний топаз у 228 каратів.
У Києві показали ювелірну прикрасу, яку "Міс Україна-Всесвіт" представить на аукціоні у Таїланді
У Києві показали ювелірну прикрасу, яку "Міс Україна Всесвіт" представить на благодійному аукціоні у Таїланді.
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Кулон під назвою "Збережи мій світ" прикрашений діамантами, виконаний у формі нашої планети. В центрі ювелірного витвору - блакитний топаз у 228 каратів, видобутий на Волинському родовищі.
Раніше в Києві відбувся конкурс краси "Міс Україна Всесвіт-2018", на якому перемогла Карина Жосан з Одеси.
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