Тіна Кароль захопила мережу розкішним образом (фото)
10:21, 23 жовтня 2018Суспільство
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Тіна Кароль поділилася з шанувальниками новим знімком, де вона зображена в блискучій сукні.
Instagram Тіна Кароль
Українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками новим знімком, де вона зображена в блискучому платті і босоніжках на шпильках.
На фото, розміщеному в Instagram, її волосся прикриває обличчя, Тіна посміхається, а підпис до світлини говорить:
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"Ділюся думками з вами, читаю ваші, і стає легше проходити будь-які етапи і трансформації".
"Шикарна", "Красуня", "Як завжди неперевершена", - похвалили шанувальники зовнішній вигляд співачки.
Як повідомляв УНІАН, Лобода в блискучому міні підкорила мережу.
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