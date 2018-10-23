Тіна Кароль захопила мережу розкішним образом (фото)

Тіна Кароль поділилася з шанувальниками новим знімком, де вона зображена в блискучій сукні.

Українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками новим знімком, де вона зображена в блискучому платті і босоніжках на шпильках.

На фото, розміщеному в Instagram, її волосся прикриває обличчя, Тіна посміхається, а підпис до світлини говорить:

Читайте такожНайскандальніша учасниця "Танців з зірками" показала голі фото у ванній

"Ділюся думками з вами, читаю ваші, і стає легше проходити будь-які етапи і трансформації".

"Шикарна", "Красуня", "Як завжди неперевершена", - похвалили шанувальники зовнішній вигляд співачки.

Як повідомляв УНІАН, Лобода в блискучому міні підкорила мережу.