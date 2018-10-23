Стало відомо про поповнення у родині народної артистки України (відео)

Новонароджений Костянтин – перший правнук Ади Роговцевої.

81-річна народна артистка України Ада Роговцева вперше стала прабабусею.

Акторку у Facebook вже почали називати ПраАда. Новонароджений онук – нащадок одразу двох кінематографічних родів: актора Костя Степанкова та режисера Юрія Ткаченка, йдеться у сюжеті ТСН.

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Немовля назвали Костянтином. Так звали не лише знаменитого прадіда хлопчика, а й його двоюрідного діда – тобто, сина акторів Ади Миколаївни та Костя Степанкова.

Свого майбутнього чоловіка Ада Роговцева зустріла під час навчання в театральному інституті. Кость Степанков був викладачем. Згодом їхнє подружжя вважали найміцнішим та найщасливішим серед митців. У пари народилися двоє дітей – Костянтин та Катерина. Але 2004-го до родини Ади Миколаївни прийшла біда – помер її коханий чоловік. А ще через вісім років не стало їхнього сина Костянтина.

Як повідомляв УНІАН, донька екс-очільника Харківської обладміністрації, нардепа Михайла Добкіна Алла народила первістка.