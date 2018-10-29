Не дали стрибнути на скло: суддя шоу "Танці з зірками" розповіла про конкуренцію в балеті

У десятому ефірі Кухар перевтілилася у "ангела" і з кількома учасниками виступила на паркеті шоу.

Прима-балерина і одна із суддів шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар під час десятого ефіру розповіла про те, що переживають балерини на своєму шляху.

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"Так, я вимоглива і жорстка. Слабкі в балеті не виживають. Завжди є люди, які дихають вам у спину і мріють бути на вашому місці. Минулого року мене врятувала мій костюмер. Вона буквально закрила мене, не дала стрибнути мені на сходинку, де було скло", - розповіла Кухар.

У десятому ефірі Кухар перевтілилася у "ангела" і з кількома учасниками виступила на паркеті шоу.

Нагадаємо, Катерина Кухар розповіла, чому ніколи не надягає сережки на ефіри "Танців з зірками".