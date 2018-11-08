Лобода неоднозначно відповіла на питання, чому назвала дочку Тільдою
17:25, 08 листопада 2018Суспільство
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За повідомленнями деяких ЗМІ, соліст рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн є батьком другої дитини української співачки Світлани Лободи.
instagram.com/lobodaofficial
Однією з причин, з якої українська співачка Світлана Лобода назвала свою доньку Тільдою, стала її любов до актриси Тільди Суїнтон.
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Про це співачка розповіла в програмі російського телеведучого Андрія Малахова.
"Мені давно подобалося це ім'я. Мені дуже подобається актриса Тільда Суїнтон. Плюс була ще пара причин", - сказала співачка і швидко змінила тему.
Нагадаємо, за повідомленнями деяких ЗМІ, соліст рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн є батьком другої дитини української співачки Світлани Лободи.
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