Лобода неоднозначно відповіла на питання, чому назвала дочку Тільдою

За повідомленнями деяких ЗМІ, соліст рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн є батьком другої дитини української співачки Світлани Лободи.

Однією з причин, з якої українська співачка Світлана Лобода назвала свою доньку Тільдою, стала її любов до актриси Тільди Суїнтон.

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Про це співачка розповіла в програмі російського телеведучого Андрія Малахова.

"Мені давно подобалося це ім'я. Мені дуже подобається актриса Тільда Суїнтон. Плюс була ще пара причин", - сказала співачка і швидко змінила тему.

Нагадаємо, за повідомленнями деяких ЗМІ, соліст рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн є батьком другої дитини української співачки Світлани Лободи.