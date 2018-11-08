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Лобода неоднозначно відповіла на питання, чому назвала дочку Тільдою

17:25, 08 листопада 2018
Суспільство
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instagram.com/lobodaofficial

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Про це співачка розповіла в програмі російського телеведучого Андрія Малахова.

"Мені давно подобалося це ім'я. Мені дуже подобається актриса Тільда Суїнтон. Плюс була ще пара причин", - сказала співачка і швидко змінила тему.

Нагадаємо, за повідомленнями деяких ЗМІ, соліст рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн є батьком другої дитини української співачки Світлани Лободи.

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Теги: #Лобода