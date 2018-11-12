Лобода вразила німців "небезпечним" декольте (відео)

Світлана Лобода гастролює в Німеччині.

Українська співачка Світлана Лобода, яка активно гастролює в РФ, вразила публіку під час свого концертного туру в Німеччині.

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Вона вийшла на сцену в Дюссельдорфі в чорній міні-сукні з "небезпечним" декольте. Відеозапис виступу Лобода виклала в Instagram.

У коментарях деякі користувачі почали запитувати, навіщо взагалі було одягатися. Іншим, навпаки, сподобалося вбрання артистки.

Нагадаємо, українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно перенесла операцію, 9 листопада презентувала нову пісню INSTADRAMA.