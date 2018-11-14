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Лобода підкорює Німеччину глибоким декольте (відео)

08:17, 14 листопада 2018
Суспільство
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Лобода зараз гастролює в Німеччині / Скріншот

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Так, артистка на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото і відео з Берліна. На записі Лобода з'являється на сцені в чорній ефектній міні-сукні з глибоким декольте, яким вона вже напередодні дивувала публіку у Дюссельдорфі.

В опублікованому ролику артистка виконує свою нову пісню InstaDrama.

#instadrama 💔 #Berlin 🖤 #today

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

7.30

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно перенесла операцію, презентувала нову пісню InstaDrama.

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Теги: #Світлана Лобода#Тілль Ліндеманн