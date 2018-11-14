Лобода підкорює Німеччину глибоким декольте (відео)
08:17, 14 листопада 2018Суспільство
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Світлана Лобода наразі гастролює по Німеччині.
Лобода зараз гастролює в Німеччині / Скріншот
Українська співачка Світлана Лобода продовжує вражати публіку під час свого концертного туру Німеччиною.
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Так, артистка на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото і відео з Берліна. На записі Лобода з'являється на сцені в чорній ефектній міні-сукні з глибоким декольте, яким вона вже напередодні дивувала публіку у Дюссельдорфі.
В опублікованому ролику артистка виконує свою нову пісню InstaDrama.
Як повідомляв УНІАН, 9 листопада українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно перенесла операцію, презентувала нову пісню InstaDrama.
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