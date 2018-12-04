Софія Ротару оголосила бойкот виступам у Росії

Ротару 2018 року не зніматиметься ні в "Пісні року", ні в "Золотому грамофоні"

Легендарна співачка Софія Ротару, яка нещодавно налякала шанувальників своїм станом здоров'я, скасувала свій виступ на "Пісні року" у Росії.

Артистка вперше не відвідала премію, на якій була присутня 43 рази, про це йдеться у "Сніданку з 1+1".

Також інформацію підтвердив син Софії Михайлівни, Руслан Євдокименко, який в особистому повідомленні Руслану Сенічкіну зазначив, що Ротару вперше не відвідала "Пісню року".

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Концертний директор народної артистки Ігор Курильов повідомив, що відмова співачки від гастролей в Росії пов'язана з різким загостренням російсько-українських відносин та воєнним станом в Україні.

"Ну як чому? По-перше, здоров'я. По-друге, ви ж знаєте, які події відбуваються між Україною і Росією. Кордони закриті, воєнний стан", - наводить слова Курильова ФАН.

Як зазначив представник співачки, Ротару 2018 року не зніматиметься ні в "Пісні року", ні в "Золотому грамофоні". Крім того, співачка також відмовилася виступати на будь-яких корпоративах в Росії.

Як повідомлялося раніше, росіянам не сподобалося те, що співачка Софія Ротару через запровадження в Україні воєнного стану відмовилася їхати на концерт "Пісня року" в Москву.