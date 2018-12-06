"А де ж чоловік?": Ані Лорак показала фото з донькою й нарвалася на критику

Знімок Лорак з донькою набрав майже 100 тисяч лайків.

Українська співачка Ані Лорак, яка втекла до Росії, показала нове фото зі своєю донькою Софією.

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Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На чорно-білому знімку Лорак позує з донькою, яка цілує її в щоку, а сама співачка дивиться в камеру, випнувши губи.

"Милі", "А де ж чоловік?", "Схожі", "Красуні", "Стара", "Дві красуні", "Не вистачає Мурата", "Кароліно, вам пора на пенсію", - пишуть у коментарях під фото.

Раніше повідомлялося, що чоловіка Ані Лорак — турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу - помітили в компанії молодої брюнетки в одному з караоке-барів Києва, він обіймав дівчину, щось шепотів їй на вухо, гладив внутрішню сторону її стегна. Журналісти вже дізналися ім'я "подруги" підприємця. Пізніше з'явилася інформація, що співачка розлучається з чоловіком.