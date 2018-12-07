этот материал доступен на русском

"Що з тобою зробили?": Ані Лорак в "екстремальному" міні рознесли в мережі (фото)

15:46, 07 грудня 2018
Суспільство
20929 0
Лорак знову красується в міні / фото instagram.com/anilorak

Читайте такожАні Лорак анонсувала виступ на "Інтері" - у мережі розгорілися палкі суперечки (фото)

На опублікованому в Instagram знімку артистка позує в "екстремальному" міні чорного кольору з глибоким декольте, прикритим прозорою сіткою.

"Не найкраще фото", "Сукня невдала", "Крім накачаних губ, що ви зробили зі своїм обличчям?", "Обличчя - реклама ботоксу", "Що з тобою зробили?" - пишуть в коментарях.

Раніше опальна українська співачка Ані Лорак анонсувала своє шоу "Діва" на російському пропагандистському каналі - "Першому".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #фото#Ані Лорак