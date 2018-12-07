"Що з тобою зробили?": Ані Лорак в "екстремальному" міні рознесли в мережі (фото)
15:46, 07 грудня 2018Суспільство
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Відверте вбрання Ані Лорак - не рідкість.
Лорак знову красується в міні / фото instagram.com/anilorak
Опальна українська співачка Ані Лорак поділилася фото зі зйомок російського шоу "Голос", де вона бере участь як тренер.
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На опублікованому в Instagram знімку артистка позує в "екстремальному" міні чорного кольору з глибоким декольте, прикритим прозорою сіткою.
"Не найкраще фото", "Сукня невдала", "Крім накачаних губ, що ви зробили зі своїм обличчям?", "Обличчя - реклама ботоксу", "Що з тобою зробили?" - пишуть в коментарях.
Раніше опальна українська співачка Ані Лорак анонсувала своє шоу "Діва" на російському пропагандистському каналі - "Першому".
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