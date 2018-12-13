"Я взяв твій Слов'янськ": заборонений в Україні російський репер записав альбом для бойовиків "ЛДНР" - у мережі хвиля обурення (відео)

На обкладинку альбому автор помістив одіозного російського письменника Захара Прілепіна - пособника бойовиків на Донбасі.

Російський репер Слава КПСС (В'ячеслав Машнов), відомий також на прізвисько Гнойний, похвалився альбомом Donbassborn, який присвятив терористам на Донбасі.

Сам же виконавець в ефірі YouTube-проекту "Перший раз" заявив, що пісні в ньому присвячені "хлопцям, які захищають територіальну цілісність великої руської землі", передає "Обозреватель".

Читайте також"Мені там було класно!": заборонена в Україні російська телеведуча зізналася, що хоче повернутися до Києва

"Я зробив альбом Donbassborn, це пісні про Донбас, щоб хлопцям - які там захищають територіальну цілісність великої руської землі - щоб їм було що послухати в навушниках", - заявив він.

Далі репер навів у приклад кілька рядків заголовного треку "Я взяв твій Слов'янськ, я стріляю град". Примітно, що на обкладинку альбому автор помістив одіозного російського письменника Захара Прілепіна, який раніше приєднався до терористів самопроголошеної "ДНР".

У мережі трек репера прийняв досить прохолодно. Деякі користувачі припустили, що це не більше ніж тролінг з боку виконавця.

"Молодець тримаєш планку, як завжди ху*ня", "Дебіл, що тут скажеш", "Ось це даун", "Моральне убозтво" - відреагували користувачі мережі.

Як повідомляв УНІАН, СБУ заборонила в'їзд в країну російському реперу В'ячеславу Машнову, відомому під псевдонімом Гнійний.