У Німеччині хочуть перетворити цілі села на туристичні готелі

Нова модель може допомогти зберегти місцевий бізнес, зокрема пекарні та невеликі готелі.

На південному заході Німеччини, у регіоні Шварцвальд, планують запустити незвичний туристичний проєкт: замість традиційних готелів – цілі села, що працюватимуть як єдиний готельний комплекс. Як повідомляє BILD, ініціатором виступає компанія Schwarzwald Tourismus, яка адаптує італійську концепцію "розсіяного готелю" – коли номери розташовані в різних будівлях одного населеного пункту.

Згідно з ідеєю, єдиного готельного корпусу не буде. Туристи житимуть у будинках і квартирах місцевих жителів, снідатимуть у сільських пекарнях, вечерятимуть у локальних ресторанах, а центральна площа фактично виконуватиме роль рецепції.

Автори проєкту наголошують: йдеться не лише про туризм, а й про підтримку життя в малих населених пунктах. Така модель може допомогти зберегти місцевий бізнес – зокрема пекарні та невеликі готелі, які інакше ризикують закритися.

"Ми говоримо не лише про туризм, а й про розвиток сіл. Якщо все вийде, вдасться зберегти пекарні та готелі, які б інакше закрилися", – сказав керівник проєкту Хайде Гласштеттер.

Наразі триває відбір населених пунктів для участі в програмі. Уже подано три заявки, ще кілька сіл виявили зацікавленість. Серед ключових вимог – розташування всіх об’єктів у межах 400 метрів один від одного, а також підтримка ідеї з боку місцевих жителів.

