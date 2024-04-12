Житель Рязані переконував поліцію, що жінка просто пішла з дому та не повернулася.

Росіянин, який убив свою дружину та імітував її зникнення, з колонії суворого режиму поїхав на війну з Україною. Як повідомляє ASTRA, учасником так званої "спеціальної військової операції" став мешканець міста Рязань Олександр Логунов.

За даними росЗМІ, кілька років тому він задушив свою дружину Олену, труп викинув, а до правоохоронних органів заявив про її зникнення. За жорстокий злочин його засудили до 11 років колонії суворого режиму.

"2021 року Логунов повідомив про зникнення дружини: вона нібито пішла з дому і не повернулася. У серпні 2022 року чоловіка затримали за поширення дитячої порнографії, а через місяць виявили пакет з останками Олени Логунової. За даними слідства, зловмисник задушив жінку, сховав тіло до гаража, а потім вивіз за місто", - сказано у повідомленні.

Засуджені росіяни-учасники "СВО" в Україні

Розкрито масштаби військової злочинності в РФ. Так, в РФ за насильницькі злочини засуджено майже дві сотні учасників війни проти України. Як мінімум 192 окупанти "мотають термін" за злочини, які вчинили після повернення додому.

Зокрема, 49 справ відкрито за статтею "Вбивство", 143 фігуранти проходили як обвинувачені у справах про заподіяння шкоди здоров'ю різного ступеня тяжкості, з них 26 – завершилися смертю потерпілого. Серед тих, хто вчинив злочини проти життя та здоров'я, судимість має кожен шостий військовий РФ.

З кожним місяцем бойових дій таких злочинів стає дедалі більше. За 2023 рік їхня кількість збільшилась у 13 разів, у перші шість місяців минулого року учасники так званої СВО встановили рекорд із насильницьких злочинів сексуального характеру.

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