Бойовики дуже розізлилися, коли побачили український дрон, вони двічі намагалися поцілити у безпілотник.

Збройні Сили України епічно потролили окупантів на Донбасі. Український дрон побачив двох бойовиків і почав наближатися до них, проте російським найманцям це не сподобалося. Тоді вони почали "відбиватися" від безпілотника камінням.

Кумедне відео з "переслідуванням", на якому українські військові спостерігали за окупантами, з'явилося у Telegram-каналі "Останній блокпост".

Так, дрон ЗСУ зафіксував двох бойовиків, які знаходилися посеред поля. Безпілотник почав наближатися до окупантів. Один з них помітив дрон і намагався кинути у нього каміння. Проте з влучністю в окупантів не дуже добре.

ЗСУ на мить відвели дрон, проте продовжили тролити бойовиків. Безпілотник летів за окупантами, після чого вже другий з них вирішив "атакувати" дрон. Звичайно, без каміння не обійшлося.

Другий чоловік також не влучив у дрон. "У бойовиків, як завжди, проблеми з влучністю", - зазначили у Telegram-каналі.

Читайте також"Раптом Путін помер?": Аваков каже, що в України має бути сценарій на випадок смерті глави КремляВідео потішило українців. У коментарях вони пишуть, що епічний тролінг від ЗСУ наочно показав - бойовики не здатні навіть вдало жбурлятися камінням.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українські військові збили озброєний російський безпілотник та показали його на фото. Протягом останніх двох діб російські збройні формування активно використовували свої дрони для атаки позицій Збройних сил України.

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Автор: Поліна Кузенко