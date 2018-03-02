Королівське весілля: принц Гаррі і Меган Маркл запросили більше 2,5 тисяч осіб (відео)

Гості приїдуть на церемонію у Віндзорський замок з різних куточків королівства.

Принц Гаррі і його наречена Меган Маркл запросили на своє весілля 2640 осіб.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Британський принц і його обраниця хочуть, щоб свято стало воістину народним. Гості приїдуть на церемонію у Віндзорський замок з різних куточків королівства. Запрошені зможуть першими побачити кортеж молодят, а також їх прибуття гостей до Каплиці Святого Георгія.

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Як повідомлялося, принц Гаррі запросив на весілля своїх колишніх дівчат.