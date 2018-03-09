"Це катастрофа": Памела Андерсон емоційно відреагувала на бійку сина з колишнім чоловіком

Акторка підтримала поведінку старшого сина по відношенню до батька.

Американська актриса Памела Андерсон порушила мовчання і прокоментувала бійку, яка сталася між її екс-чоловіком Томмі Лі та їх старшим сином Брендоном.

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Актриса опублікувала відкритий лист, в якому докладно розповіла про проблеми у стосунках з екс-чоловіком, повідомляє Е!

У листі під назвою "Алкоголізм – це диявол" 50-річна Андерсон висловила повну підтримку своєму 21-річному синові, який, на її думку, просто намагався допомогти батьку, пише ТСН.

"Я підтримую свого сина, який злякався за своє життя і діяв в межах самооборони. Ніхто не розуміє скільки розчарувань цей чоловік приніс нашій родині. Він хворий. Я молюся, щоб Томмі отримав необхідну допомогу, оскільки його дії відчайдушні і принизливі. Це катастрофа. Він не діє як батько", - написала Памела.

Відповіді Томмі Лі не довелося довго чекати, 55-річний рокер спростував заяву своєї колишньої дружини і повідомив, що не страждає на алкоголізм.

"Я коли-небудь заподіював біль своїм синам у стані алкогольного сп'яніння? Ні. Моя наречена взагалі майже не п'є. Ми не вживаємо наркотиків. Я щасливий і веселий чоловік. Постійно жартую, а люди не розуміють моїх жартів. Я просто хотів отримати від сина вибачення", - заявив музикант.