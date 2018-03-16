ЗМІ: Бред Пітт після розлучення знайшов розраду з Демі Мур

Влітку минулого року 55-річна Демі та 54-річний Бред сильно зблизилися після того, як 42-річна Енджі втекла від нього.

Відомий голлівудський актор Бред Пітт після розставання і розлуки з дітьми був у розпачі, смуток поглинув його. Тоді на допомогу до нього прийшла давня подруга, Демі Мур, яка переконала його шукати розраду в Каббалі.

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Як передає Joinfo.ua, в інтерв'ю інтернет-порталу RadarOnline інсайдери, наближені до відомому акторові, розповіли, що після розлуки з своїми дітьми 6 і розставання з дружиною, Пітт звернувся за підтримкою до Демі.

"Бред шукав щось, щоб підняти настрій. Демі припустила, що Каббала може стати вирішенням", - розповіло джерело.

Влітку минулого року 55-річна Демі та 54-річний Бред сильно зблизилися після того, як 42-річна Енджі втекла від нього.

"Демі звернулася до Бреда і потягнула його на приватні заняття йогою, щоб допомогти йому залишатися тверезим і допомогти відправити енергію на щось корисне. Вони були друзями протягом десятиліть. Але тепер між ними з'явилася зв'язок, з яким вони ніколи раніше не стикалися".

Завдяки актрисі, яка має великий вплив на колегу і друга, Пітт став набагато спокійніше і енергійніше.

Зірку фільму "Троя" дійсно зацікавила Каббала - він став дуже захоплений цим. Актор вчиться і дивиться різні навчальні відео, а також має рюкзак, повний священних текстів, як ніби це його домашня робота зі школи.

"Вона дуже любить їхні зустрічі - і тепер, коли він вільний, її мрії можуть збутися! "– підсумувало джерело.